Рух України до членства у ЄС: президент України та голова Європейської ради обговорили ключові питання

Рух України до членства у ЄС: президент України та голова Європейської ради обговорили ключові питання

Обговорили також процес перемовин з Росією та перспективи відновлення миру.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем рух України до членства у ЄС.

Про це Зеленський повідомив в Instagram.

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"Обговорили ключові для нас питання – процес перемовин з Росією та перспективи відновлення миру, а також рух України до членства у Євросоюзі. Підтримка з боку наших європейських партнерів і друзів є цінною для нас", - наголосив він.

Нагадаємо, прем'єр Італії Маріо Драґі розповів про результати своєї вчорашньої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путнім та повідомив, що очільник Кремля наразі не має наміру припиняти війну в Україні та зустрічатися із Володимиром Зеленським. За словами Драґі, на запитання, коли очікується припинення вогню в Україні, навіть тимчасового, Путін сказав, що "умови не дозріли". Також у розмові з прем'єром Італії очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України ще не настав.

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