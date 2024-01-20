Рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне" з Румунією розблокували

Рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області розблокували.

Пункт пропуску "Порубне-Сірет" на румунському кордоні повністю розблокований. Увесь транспорт оформлюють і на вʼїзд, і на виїзд.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Рух вантажівок в пункті пропуску "Порубне" повністю розблокований! Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 січня на території Румунії місцеві фермери заблокували рух вантажівок вже через два пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус".

Пізінше прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Він підкреслив, що протести були виправдані.

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