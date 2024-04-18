Рух ворожих безпілотників та подробиці законопроєкту щодо допомоги Україні: головні новини ночі 18 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворожі безпілотники кружляють Україною: куди рухаються Читати далі –>
- Мапу оновлено: стало відомо, де рухається ворог на Донбасі Читати далі –>
- У Хмельницькій області було чути звуки вибухів Читати далі –>
- Допомога Україні від США: згідно з законопроєктом американська влада має розробити довгострокову стратегію підтримки Читати далі –>
- Шарль Мішель наголосив, що постачання зброї до України має стати питанням днів Читати далі –>
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