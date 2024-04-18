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Рух ворожих безпілотників та подробиці законопроєкту щодо допомоги Україні: головні новини ночі 18 квітня 2024 року

Рух ворожих безпілотників та подробиці законопроєкту щодо допомоги Україні: головні новини ночі 18 квітня 2024 року

Безпілотники цілу ніч кружляли Україною

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Ворожі безпілотники кружляють Україною: куди рухаються Читати далі –>
  • Мапу оновлено: стало відомо, де рухається ворог на Донбасі Читати далі –>
  • У Хмельницькій області було чути звуки вибухів Читати далі –>
  • Допомога Україні від США: згідно з законопроєктом американська влада має розробити довгострокову стратегію підтримки Читати далі –>
  • Шарль Мішель наголосив, що постачання зброї до України має стати питанням днів Читати далі –>

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