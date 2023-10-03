Рух ворожих безпілотників та потужний вибух в Оксфорді: головні новини ночі 3 жовтня 2023 року

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Головні новини ночі 3 жовтня 2023 року:
- Півдню України загрожують ворожі безпілотники - Повітряні Сили України Читати далі –>
- Знову щось ввижається: у Брянській області РФ нібито знищили "літальний апарат літакового типу" Читати далі –>
- На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- Вогняна куля: у британському Оксфорді стався потужний вибух на заводі після удару блискавки Читати далі –>
- Українські військові утримують позиції під Роботино – ISW Читати далі –>
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