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Рух ворожих безпілотників та потужний вибух в Оксфорді: головні новини ночі 3 жовтня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1791
Час на прочитання
1 хв
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Рух ворожих безпілотників та потужний вибух в Оксфорді: головні новини ночі 3 жовтня 2023 року

Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 жовтня 2023 року:

  • Півдню України загрожують ворожі безпілотники - Повітряні Сили України Читати далі –>
  • Знову щось ввижається: у Брянській області РФ нібито знищили "літальний апарат літакового типу" Читати далі –>
  • На Дніпропетровщині пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • Вогняна куля: у британському Оксфорді стався потужний вибух на заводі після удару блискавки Читати далі –>
  • Українські військові утримують позиції під Роботино – ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1791
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