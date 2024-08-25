"Рухатися вздовж кордонів та створювати санітарну зону": Гетьман про можливий перебіг Курської операції

Через успішну ситуацію ЗСУ на Курщині змінюється ставлення партнерів України стосовно надання підтримки та дозволів на застосування їхньої зброї.

Збройні сили України можуть рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону.

Відповідну думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі Radio NV.

За його словами, українське військово-політичне керівництво неодноразово казало, що війну потрібно переносити на територію Росії.

"Росіяни готували там те ж саме, що зробили на Харківщині – спроби атакувати і підійти щонайменше впритул до міста Суми, як вони планували до міста Харкова. Ми точно цю операцію зірвали, не лише відтермінували, ми зірвали повністю", – сказав Гетьман.

Він зазначає, що змінюється ставлення партнерів України стосовно надання підтримки та дозволів на застосування їхньої зброї.

"Операція дуже ємка і дуже потужна. І зроблена вона дійсно блискавично", – сказав він.

Крім того, він додав, що українським військам є сенс рухатися територією Росії вздовж кордонів України, аби створювати так звану санітарну чи "сіру" зону, або ж "демілітаризовану зону, з точки зору росіян".

"І врешті-решт можна виходити і атакувати російські війська вже з тилу на Харківщині. І так до Луганщини можна дійти, навіть до Донеччини. Тобто пройтися по тилах по території Російської Федерації. Заглиблюватися вглиб Росії. Всі кажуть: "шість годин без заторів до Москви", – сказав Гетьман.

Говорячи про Глушковський район Курської області та річку Сейм, де було підірвано мости, він зазначив, що "там знаходиться орієнтовно від трьох до п’яти тисяч росіян".

"Вони, вже можна вважати, в умовному оточенні. Бо з заходу, півдня і сходу знаходяться наші війська. У них тільки шлях на північний схід. Але для того, щоб їм відступати, їм треба якось перейти річку Сейм. А для того, щоб постачати все, що їм треба для бойових дій, теж треба логістика через пости на цій річці", – сказав Гетьман.

Раніше ми писали, скільки військових знадобиться Росії, щоб вибити ЗСУ з Курської області.

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