"Рухайтеся швидко!": ГУР перехопило нову розмову солдатів КНДР (відео)

З розмови можна зробити висновок, що північнокорейці опинилися у пастці.
Українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких РФ розмістила у Курській області. Черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв’язку. "Рухайтесь швидко", каже він, підганяючи солдатів.
Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому ГУР МО.
Діалог КНДРівців
— Чую добре!
— Увага! Кажу, що поки (якась) машина не працює, двоє виходьте вперед.
— Дивись, дивись.
— "Япошка", зв'язок.
— Чую вас добре!
— Швидко, кажу нам потрібно рухатись швидко. Виходьте швидко, швидко... Рухаємось назад.
— Це я.
Раніше українські розвідники вже перехоплювали радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР. Північні корейці, розміщені в Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.
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