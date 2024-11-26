"Рухайтеся швидко!": ГУР перехопило нову розмову солдатів КНДР (відео)

З розмови можна зробити висновок, що північнокорейці опинилися у пастці.

Українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких РФ розмістила у Курській області. Черговий на рації північний кореєць проводить сеанс перевірки зв’язку. "Рухайтесь швидко", каже він, підганяючи солдатів.

Про це йдеться у перехопленні, оприлюдненому ГУР МО.

ГУР перехопило нову розмову солдатів КНДР

Діалог КНДРівців

— Чую добре!

— Увага! Кажу, що поки (якась) машина не працює, двоє виходьте вперед.

— Дивись, дивись.

— "Япошка", зв'язок.

— Чую вас добре!

— Швидко, кажу нам потрібно рухатись швидко. Виходьте швидко, швидко... Рухаємось назад.

— Це я.

Раніше українські розвідники вже перехоплювали радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР. Північні корейці, розміщені в Курській області, ведуть ефір корейською. У розмові КНДРівець спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.

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