Рука із синьо-жовтими браслетами: тіло загиблого військового віддали рідним для поховання

Під час ексгумації тіл у звільненому Ізюмі виявили тіло загиблого українського військового з синьо-жовтими браслетами.

Фото руки облетіло увесь світ. А вбитим виявився 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова. Тіло військовослужбовця вже передали родичам для належного поховання.

Про це повідомив керівник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківської області Сергій Болвінов.

"Слідчими проведено додатковий огляд тіла в морзі з залученням судового медичного експерта. Це - військовослужбовець. Його по татуюванню впізнала дружина", – написав він.

За його словами, тіло видано для належного поховання. "Навіки пам’ятаємо. Дякуємо герою", - йдеться у дописі.

До слова, в українського захисника залишилась дружина та двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Фахівці ексгумували 447 тіл. Серед них було 22 військовослужбовців та п'ятеро дітей.

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