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Рука з синьо-жовтим браслетом: українці влаштували флешмоб, аби світ дізнався про вчинений росіянами геноцид

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Рука з синьо-жовтим браслетом: українці влаштували флешмоб, аби світ дізнався про вчинений росіянами геноцид

Колаж - ТСН.ua

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Просто посеред лісу знайшли понад 400 могил українців, яких вбивали цілими сім’ями.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого українця чи українки, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Фото шокувало увесь світ, тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. До трагічного тренду приєднались й іноземці.

"Це міг бути я", - пишуть у Твітері.

"Це міг бути будь-хто з нас. Просто тому, що ми українці", - пишуть користувачі.

Масові вбивства в Ізюмі нагадали світові, що Росія веде в Україні не просто війну за території - це справжній геноцид українців. 

Вбивства у Ізюмі порівняли з бучанською різанинею. Так, зокрема, у американському Інституті вивчення війни заявили, що масові поховання і російські катівні у звільнених містах на Харківщині свідчать про те, що росіяни скоюють воєнні злочини на всіх окупованих територіях.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими воєнними злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях", — зазначили в ISW.

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