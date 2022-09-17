Рука з синьо-жовтим браслетом: українці влаштували флешмоб, аби світ дізнався про вчинений росіянами геноцид

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Просто посеред лісу знайшли понад 400 могил українців, яких вбивали цілими сім’ями.
На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого українця чи українки, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Фото шокувало увесь світ, тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. До трагічного тренду приєднались й іноземці.
"Це міг бути я", - пишуть у Твітері.
This could be me.— щось холодне ️⚧️️ (@callmerig) September 16, 2022
Just because I am Ukrainian.
Russians want to destroy my nation. They have been doing it for centuries, they're doing it now.
This moment someone is being killed in occupied cities of Ukraine.#IzyumMassacre #russiaisateroriststate #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/VZsF4EJswi
Just because we are Ukrainians.#IzyumMassacre pic.twitter.com/omrgAk4cF3— Kimi chan (@kimchi_ko_maeda) September 16, 2022
"Це міг бути будь-хто з нас. Просто тому, що ми українці", - пишуть користувачі.
It could be any of us. Just because we're Ukrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/obEsiBYZZH— Moro_Moro ***waiting list is full*** (@MoroMoro_art) September 17, 2022
is...— Illiya Tochenyi (@myliveincity) September 17, 2022
United
Knowledgeable
Real
Agricultural
Innovative
Natural
Elegant
Every word is about my nan...#IzyumMassacre pic.twitter.com/b1If0nvRF5
It could be any of us #IzyumMassacre pic.twitter.com/voqDooN53c— Svitlana Glchnk (@Light_gsm) September 17, 2022
Масові вбивства в Ізюмі нагадали світові, що Росія веде в Україні не просто війну за території - це справжній геноцид українців.
A mass burial of 440 bodies found in Izium. Terrorussia leaves death everywhere it goes, committing genocide of peaceful citizens. Yet it is still not recognized as a terrorist state. How many lives should it take to acknowledge?#RussiaIsATerroristState #IzyumMassacre pic.twitter.com/o8RET1YE5O— Бойовий Їжачок (@YuriEzhov) September 17, 2022
Вбивства у Ізюмі порівняли з бучанською різанинею. Так, зокрема, у американському Інституті вивчення війни заявили, що масові поховання і російські катівні у звільнених містах на Харківщині свідчать про те, що росіяни скоюють воєнні злочини на всіх окупованих територіях.
"Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими воєнними злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях", — зазначили в ISW.
We will never forgive! Burn in hell, russians!#GenocideOfUkrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/z0LeUJkTKe— Visit Ukraine (@VisitUkraine__) September 17, 2022
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