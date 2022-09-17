Рука з синьо-жовтим браслетом: українці влаштували флешмоб, аби світ дізнався про вчинений росіянами геноцид

Після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Просто посеред лісу знайшли понад 400 могил українців, яких вбивали цілими сім’ями.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого українця чи українки, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Фото шокувало увесь світ, тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. До трагічного тренду приєднались й іноземці.

"Це міг бути я", - пишуть у Твітері.

This could be me.

Just because I am Ukrainian.



Russians want to destroy my nation. They have been doing it for centuries, they're doing it now.



This moment someone is being killed in occupied cities of Ukraine.#IzyumMassacre #russiaisateroriststate #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/VZsF4EJswi — щось холодне ️‍⚧️️‍ (@callmerig) September 16, 2022

"Це міг бути будь-хто з нас. Просто тому, що ми українці", - пишуть користувачі.

It could be any of us. Just because we're Ukrainians #IzyumMassacre pic.twitter.com/obEsiBYZZH — Moro_Moro ***waiting list is full*** (@MoroMoro_art) September 17, 2022

is...

United

Knowledgeable

Real

Agricultural

Innovative

Natural

Elegant



Every word is about my nan...#IzyumMassacre pic.twitter.com/b1If0nvRF5 — Illiya Tochenyi (@myliveincity) September 17, 2022

It could be any of us #IzyumMassacre pic.twitter.com/voqDooN53c — Svitlana Glchnk (@Light_gsm) September 17, 2022

Масові вбивства в Ізюмі нагадали світові, що Росія веде в Україні не просто війну за території - це справжній геноцид українців.

A mass burial of 440 bodies found in Izium. Terrorussia leaves death everywhere it goes, committing genocide of peaceful citizens. Yet it is still not recognized as a terrorist state. How many lives should it take to acknowledge?#RussiaIsATerroristState #IzyumMassacre pic.twitter.com/o8RET1YE5O — Бойовий Їжачок (@YuriEzhov) September 17, 2022

Вбивства у Ізюмі порівняли з бучанською різанинею. Так, зокрема, у американському Інституті вивчення війни заявили, що масові поховання і російські катівні у звільнених містах на Харківщині свідчать про те, що росіяни скоюють воєнні злочини на всіх окупованих територіях.

"Виявлення масових поховань мирних жителів і камер тортур у щойно звільненому Ізюмі підтверджують, що звірства в Бучі не були ізольованими воєнними злочинами, а мікрокосмом російських звірств на окупованих Росією територіях", — зазначили в ISW.

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