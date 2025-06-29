Рух через український кордон значно зріс: якими пунктами пропуску прикордонники радять не користуватися

Кордон / © ТСН

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Пасажиропотік на українському кордоні досяг рекордних майже 140 тисяч перетинів за добу. Баланс в’їзду і виїзду вирівнявся, а найбільше навантаження припадає на кордон з Польщею.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у етері КИЇВ24.

За його словами, кількість перетинів досягла майже 140 тисяч за добу — це рекордний показник.

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«Фактично, до прикладу завора, це такий рекордний показник по перетину кордону громадянами. Майже 140 тисяч перетинів за добу», — зазначив Демченко.

Він також розповів про баланс між в’їздом та виїздом: «Якщо аналізувати в’їзд та виїзд, то за вчора він коливався 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Не було ні переваги виїзду з України, ні переваги в’їзду. Бо до цього, власне, з перших днів червня, все ж таки, практично кожного дня переважав виїзд з України.»

За словами речника, багато українців, які раніше виїхали за кордон для відпочинку або вирішення питань, починають повертатися додому. Водночас високий пасажиропотік збережеться до кінця літа.

«Динаміка за вчорашній день, можна сказати, що ті громадяни України, які вже чи відпочили, чи вирішили свої якісь питання за кордоном, також починають поступово повертатися назад. Але, загалом, високим пасажиропотік буде триматися до кінця літа. Це, знову ж таки, якщо аналізувати ту динаміку, яка була і в попередні роки», — пояснив Демченко.

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Черги на кордоні виникають переважно перед вихідними та у вихідні, тоді як у перші дні тижня пасажиропотік трохи зменшується.

«При збільшенні пасажиропотоку, звісно, виникають і черги. Особливо це перед вихідними, а також і у вихідні дні. В перші дні тижня пасажиропотік дещо менший. Фактично, хоч він і високий, але тримається десь на рівні 110-115 тисяч перетинів за добу і тоді черги, звісно, значно менші, ніж перед вихідними чи у вихідні», — уточнив речник.

Найбільша частка пасажиропотоку — 50% — припадає на кордон з Польщею, який залишається найбільш завантаженим.

«Від загального пасажиропотоку 50% припадає на кордон з Польщею. Хоч там і велика кількість пунктів пропуску, але вони найбільш завантажені як на виїзд з України, так і на в’їзд», — повідомив Демченко.

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Речник радить уникати пункт пропуску Шегині, де наразі тривають ремонтні роботи з обох боків кордону, що ускладнює перетин.

«Якщо говорити про кордон з Польщею, намагатися не обирати собі для перетину кордону пункт пропуску в Шегіні, бо там ведуться роботи як з українського боку, так і періодично є і оновлення інфраструктури з польського боку, через що ускладнюється перетин кордону для тієї кількості автівок, яку б раніше міг оформити цей напрямок», — попередив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за добу з України виїхали понад 50 тисяч людей, та розповідали, яка причина цьому.

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