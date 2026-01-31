Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено: що сталося

Державна митна служба відновила роботу пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Реклама

Рух на українсько-молдовському кордоні відновлено після тимчасового припинення через технічні проблеми.

Державна митна служба України о 16:13 офіційно повідомила про повне відновлення пропускних операцій.

«Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Це означає, що водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок.

Чому виникала черга

Раніше вдень, близько 13:00, українські митники попередили водіїв про вимушену зупинку руху.

Причиною став технічний збій на суміжній стороні — у митних органів Республіки Молдова вийшли з ладу центральні бази даних. Через це оформлення транспортних засобів та товарів було тимчасово неможливим в обох напрямках. На усунення несправності фахівцям знадобилося трохи більше трьох годин.

Нагадаємо, у Харкові та області запроваджені екстрені відключення світла, дві з трьох гілок метро у місті не курсують. Також у зв’язку з відсутністю подачі напруги тимчасово призупинив роботу електротранспорт