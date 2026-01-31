ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено: що сталося

Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні повернулися до штатного режиму роботи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пункт пропуску на кордоні України

Державна митна служба відновила роботу пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Рух на українсько-молдовському кордоні відновлено після тимчасового припинення через технічні проблеми.

Державна митна служба України о 16:13 офіційно повідомила про повне відновлення пропускних операцій.

«Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі», — йдеться у повідомленні відомства.

Це означає, що водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок.

Чому виникала черга

Раніше вдень, близько 13:00, українські митники попередили водіїв про вимушену зупинку руху.

Причиною став технічний збій на суміжній стороні — у митних органів Республіки Молдова вийшли з ладу центральні бази даних. Через це оформлення транспортних засобів та товарів було тимчасово неможливим в обох напрямках. На усунення несправності фахівцям знадобилося трохи більше трьох годин.

Нагадаємо, у Харкові та області запроваджені екстрені відключення світла, дві з трьох гілок метро у місті не курсують. Також у зв’язку з відсутністю подачі напруги тимчасово призупинив роботу електротранспорт

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie