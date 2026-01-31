- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
Рух на кордоні з Молдовою повністю відновлено: що сталося
Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні повернулися до штатного режиму роботи.
Рух на українсько-молдовському кордоні відновлено після тимчасового припинення через технічні проблеми.
Державна митна служба України о 16:13 офіційно повідомила про повне відновлення пропускних операцій.
«Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі», — йдеться у повідомленні відомства.
Це означає, що водії вантажівок, автобусів та легкових авто можуть планувати перетин кордону без затримок.
Чому виникала черга
Раніше вдень, близько 13:00, українські митники попередили водіїв про вимушену зупинку руху.
Причиною став технічний збій на суміжній стороні — у митних органів Республіки Молдова вийшли з ладу центральні бази даних. Через це оформлення транспортних засобів та товарів було тимчасово неможливим в обох напрямках. На усунення несправності фахівцям знадобилося трохи більше трьох годин.
