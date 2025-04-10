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Рух одним з пунктів пропуску на кордоні з Польщею обмежений: де очікуються затори
Водіям радять обирати інші пункти пропуску.
На автомобільному пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежили рух транспорту через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть до середини травня 2025 року.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Які саме обмеження?
Заборонено виїзд з України — для легкових і вантажних авто;
Обмежено в’їзд в Україну — лише для вантажівок.
«З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники посилили контроль в одній з областей на заході України.