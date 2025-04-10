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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Рух одним з пунктів пропуску на кордоні з Польщею обмежений: де очікуються затори

Водіям радять обирати інші пункти пропуску.

Пункт пропуску Шегині

Тимчасові обмеження руху через пункт пропуску Шегині / © УНІАН

На автомобільному пункті пропуску «Шегині» тимчасово обмежили рух транспорту через ремонтні роботи. Обмеження діятимуть до середини травня 2025 року.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Які саме обмеження?

  • Заборонено виїзд з України — для легкових і вантажних авто;

  • Обмежено в’їзд в Україну — лише для вантажівок.

«З метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендуємо обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники посилили контроль в одній з областей на заході України.

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