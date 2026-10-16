Рух паралізовано в обох напрямках: на Волині перекрили міжнародну трасу

Патрульна поліція перекрила рух трасою Київ-Ковель / © wikimedia.org

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У Волинській області патрульна поліція повністю заблокувала рух для всіх видів транспорту на ділянці автомобільної дороги міжнародного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Тимчасові обмеження наразі діють одразу в обох напрямках.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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Де саме діють обмеження та як об’їхати

За даними правоохоронців, проїзд перекрито на відрізку від 442-го до 444-го кілометра траси. Для водіїв уже організували тимчасову схему об’їзду заблокованої ділянки, проте для великогабаритного транспорту та вантажівок рух поки що неможливий.

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«Обʼїзд здійснюється через місто Ковель лише легковими автомобілями. На місці працюють патрульні та здійснюють перекриття руху», — зазначили у поліції.

У поліції закликають водіїв бути уважними та обов’язково враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок. Про відновлення повноцінного руху трасою М-07 повідомлять додатково.

Атака дронами на Волинь — останні новини

У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували західні регіони України ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Луцьку, Рівному та Ковелі.

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Пізніше цього ж дня російські дрони знову атакували Волинь. У Ковелі під удар потрапив митний термінал, спалахнула пожежа — горіли близько десяти вантажівок із напівпричепами, також повідомлялося про одного постраждалого. Повторна атака зачепила й Луцьк, де під ударом опинилося підприємство.

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