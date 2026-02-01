Рух поїздів 1 лютого: що відомо про ситуацію на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині

Потяг / © соцмережі

Реклама

«Укрзалізниця» повідомляє про обмеження та особливі умови руху поїздів у кількох регіонах через безпекову ситуацію. Пасажирам радять уважно слідкувати за повідомленнями та за потреби користуватися автобусними об’їзними маршрутами.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Харківщина

Дільниця Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику. Пасажирам радять користуватися автобусами за об’їзним маршрутом для безпечної подорожі.

Реклама

Запоріжжя

Моніторингові групи Укрзалізниці продовжують контроль загроз у регіоні. Зранку один електропоїзд між містами успішно забезпечив пересадкове сполучення для кількасот пасажирів. Ввечері планується аналогічне перевезення. Резервні автобусні маршрути між Дніпром та Запоріжжям уже протестовані. Пасажирам слід орієнтуватися на оперативні вказівки бригад на станціях та оновлення в мобільному застосунку УЗ.

Сумщина

Рух поїздів зберігається, а ситуацію контролюють моніторингові групи. У разі загрози безпеці можливі зупинки поблизу укриттів.

«Просимо уважно стежити за оновленнями на наших офіційних каналах та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ», — зазначили у УЗ.

Раніше «Укрзалізниця» ввела тимчасові зміни у курсуванні поїздів. Вони фіксувалися на Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Ключова причина — атаки російських дронів та проблеми з електропостачанням.

Реклама

Нагадаємомо, 30 січня РФ вдарила по залізничній інфраструктурі станції Синельникове на Дніпропетровщині.