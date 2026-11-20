Поїзд / © Укрзалізниця

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Після однієї з наймасованіших нічних ракетно-дронових атак по Україні залізничники продовжують рух поїздів із суворим дотриманням безпекових протоколів. У разі виникнення безпосередньої загрози для пасажирів та працівників проводиться евакуація.

Про актуальний статус руху станом на ранок 20 листопада повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» у Telegram.

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За даними перевізника, внаслідок ворожих обстрілів є ділянки з пошкодженою залізничною інфраструктурою. Ремонтні бригади вже працюють на місцях, щоб максимально швидко відновити пошкодження.

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Ситуація із пасажирським сполученням

Далеке сполучення

Через постійні безпекові загрози низка поїздів наразі курсує із затримками. Відстежувати актуальний час відставання рейсів від графіка пасажири можуть на офіційному порталі залізниці.

Київ та область

Київська кільцева електричка відновлює роботу — вона забезпечить сполучення між лівим та правим берегами столиці. Приміські поїзди у Києві та на Київщині також продовжують курсувати з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ зазначили, що ніч видалася надскладною для моніторингових груп та всіх залізничників на зміні, й подякували працівникам за витримку.

Нагадаємо, зранку 20 листопада російська армія здійснює масовану атаку на Україну. Росіяни запустили ракети. Зокрема, під ударом західні області та Київ. Від ночі РФ завдавала ударів безпілотниками і ракетами. Нова хвиля обстрілу розпочалася зранку. За даними моніторів, станом на 07:00 близько 50 крилатих ракет Х-101 перебувало у повітрі — і більшість з них тримали курс на західні регіони. Протягом кількох годин там не вщухали сирени. Відбої розпочалися після 08:15

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