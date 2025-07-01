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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Затримка поїздів на Рівненщині: "Укрзалізниця" повідомила перелік рейсів

На Рівненщині затримуються низка поїздів «Укрзалізниці» через сходження з рейок вантажних вагонів на дільниці Кам’яниця — Дубно. Ремонтні роботи тривають.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ремонт колії

На Рівненщині триває ремонт колії після сходження з рейок вантажних вагонів

Після сходження з рейок порожніх вагонів вантажного потяга, що сталося на дільниці Кам’яниця — Дубно на Рівненщині у вівторок, 1 липня, відновлено рух поїздів по одній (непарній) колії. Ремонтні роботи на другій колії наразі тривають, тому рух поїздів частково обмежений.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Станом на 19:15 проїзд поїздів по одній (непарній) колії на дільниці Кам’яниця — Дубно відкрито. Ремонтні роботи на другій колії тривають», — йдеться у повідомленні.

«Укрзалізниця» повідомляє, що першими без об’їзду, із максимально можливим прискоренням по маршруту, вже проїдуть поїзди №744 сполученням Львів — Київ та №749 Київ — Чоп — Відень.

Через вимушені обмеження руху для низки поїздів передбачаються затримки:

  • № 80 Львів — Дніпро;

  • № 64/112 Львів — Харків, Ізюм;

  • № 749 Київ — Чоп (та безпересадкові вагони Київ — Відень);

  • № 46 Ужгород — Харків;

  • № 16/146 Ясіня, Чернівці — Харків;

  • № 48 Мукачево — Запоріжжя;

  • № 6/116 Ясіня, Чернівці — Запоріжжя;

  • № 368 Ковель — Ужгород;

  • № 83/233 Київ — Солотвино, Рахів;

  • № 4 Ужгород — Запоріжжя;

  • № 32 Перемишль — Київ;

  • № 92 Львів — Київ;

  • № 23 Київ, Харків — Хелм.

Точний час затримок пасажири можуть відстежувати на порталі «уз-веземо».

Нагадаємо, нещодавно внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область був пошкоджений поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Після російського обстрілу рух поїздів тимчасово порушився.

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