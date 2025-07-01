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Затримка поїздів на Рівненщині: "Укрзалізниця" повідомила перелік рейсів
На Рівненщині затримуються низка поїздів «Укрзалізниці» через сходження з рейок вантажних вагонів на дільниці Кам’яниця — Дубно. Ремонтні роботи тривають.
Після сходження з рейок порожніх вагонів вантажного потяга, що сталося на дільниці Кам’яниця — Дубно на Рівненщині у вівторок, 1 липня, відновлено рух поїздів по одній (непарній) колії. Ремонтні роботи на другій колії наразі тривають, тому рух поїздів частково обмежений.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
«Станом на 19:15 проїзд поїздів по одній (непарній) колії на дільниці Кам’яниця — Дубно відкрито. Ремонтні роботи на другій колії тривають», — йдеться у повідомленні.
«Укрзалізниця» повідомляє, що першими без об’їзду, із максимально можливим прискоренням по маршруту, вже проїдуть поїзди №744 сполученням Львів — Київ та №749 Київ — Чоп — Відень.
Через вимушені обмеження руху для низки поїздів передбачаються затримки:
№ 80 Львів — Дніпро;
№ 64/112 Львів — Харків, Ізюм;
№ 749 Київ — Чоп (та безпересадкові вагони Київ — Відень);
№ 46 Ужгород — Харків;
№ 16/146 Ясіня, Чернівці — Харків;
№ 48 Мукачево — Запоріжжя;
№ 6/116 Ясіня, Чернівці — Запоріжжя;
№ 368 Ковель — Ужгород;
№ 83/233 Київ — Солотвино, Рахів;
№ 4 Ужгород — Запоріжжя;
№ 32 Перемишль — Київ;
№ 92 Львів — Київ;
№ 23 Київ, Харків — Хелм.
Точний час затримок пасажири можуть відстежувати на порталі «уз-веземо».
Нагадаємо, нещодавно внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область був пошкоджений поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Після російського обстрілу рух поїздів тимчасово порушився.