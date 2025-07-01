Затримка поїздів на Рівненщині: "Укрзалізниця" повідомила перелік рейсів

На Рівненщині триває ремонт колії після сходження з рейок вантажних вагонів

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Після сходження з рейок порожніх вагонів вантажного потяга, що сталося на дільниці Кам’яниця — Дубно на Рівненщині у вівторок, 1 липня, відновлено рух поїздів по одній (непарній) колії. Ремонтні роботи на другій колії наразі тривають, тому рух поїздів частково обмежений.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Станом на 19:15 проїзд поїздів по одній (непарній) колії на дільниці Кам’яниця — Дубно відкрито. Ремонтні роботи на другій колії тривають», — йдеться у повідомленні.

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«Укрзалізниця» повідомляє, що першими без об’їзду, із максимально можливим прискоренням по маршруту, вже проїдуть поїзди №744 сполученням Львів — Київ та №749 Київ — Чоп — Відень.

Через вимушені обмеження руху для низки поїздів передбачаються затримки:

№ 80 Львів — Дніпро;

№ 64/112 Львів — Харків, Ізюм;

№ 749 Київ — Чоп (та безпересадкові вагони Київ — Відень);

№ 46 Ужгород — Харків;

№ 16/146 Ясіня, Чернівці — Харків;

№ 48 Мукачево — Запоріжжя;

№ 6/116 Ясіня, Чернівці — Запоріжжя;

№ 368 Ковель — Ужгород;

№ 83/233 Київ — Солотвино, Рахів;

№ 4 Ужгород — Запоріжжя;

№ 32 Перемишль — Київ;

№ 92 Львів — Київ;

№ 23 Київ, Харків — Хелм.

Точний час затримок пасажири можуть відстежувати на порталі «уз-веземо».

Нагадаємо, нещодавно внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область був пошкоджений поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Після російського обстрілу рух поїздів тимчасово порушився.

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