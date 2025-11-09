ТСН у соціальних мережах

168
1 хв

Масове скасування рейсів потягів на Полтавщині на Харківщині: повні списки

Деякі приміські поїзди сьогодні не курсують, але основні маршрути працюють.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Потяг

Потяг / © Укрзалізниця

Сьогодні, 9 листопада, рух приміських поїздів на Харківщині та Полтавщині працює з обмеженнями. Деякі поїзди тимчасово не курсують, а на інших стоять резервні тепловози, тож можливі затримки. Основні маршрути залишаються, щоб пасажири могли дістатися потрібних станцій.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у Telegram.

На Полтавщині без змін курсують

№6657/6579 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№6574/6656 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№6578/6660 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№6651/6573 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№6653/6575 Орілька — Берестин — Полтава-Південна

№6580/6652 Полтава-Південна — Берестин — Орілька

№6805/7006 Полтава-Південна — Кременчук — Полтава-Південна

№6291/6354 Огульці — Полтава-Південна — Огульці

№6506/6505 Полтава-Південна — Огульці — Полтава-Південна

Поїзд №6353 Огульці — Полтава-Південна курсує за диспетчерським розкладом, орієнтовно відправлення о 11:20.

Тимчасово не курсують дублюючі рейси

  • №6659/6571, №6572/6654, №6576/6658, №6655/6677

  • №6537 Полтава-Південна — Кобеляки

  • №6356 Полтава-Південна — Огульці

  • №6293, №6294, №6295 Огульці — Полтава-Південна

  • №6272 Синельникове-1 — Павлоград

  • №6277 Павлоград-1 — Синельникове-1

На Харківщині через відсутність напруги поїзди курсують з резервними тепловозами, можливі затримки. Дублюючі рейси тимчасово скасовані.

Скасовані поїзди на Харківщині сьогодні:

№6701, №6506, №6682, №6702, №6685, №6678, №6516, №6688, №6690, №7001, №6705, №6527, №6704, №6823/6813, №6812/6822, №6401, №6426, №6006, №6007, №6021, №6022, №6023, №6014, №6175/6176, №6691, №6321, №6330, №6266, №6915, №6916, №6921, №6924, №6334, №6121, №6307, №6222, №6221, №6914, №6917, №6922, №6264, №6145/6146, №6159/6160, №6157, №6158, №6169, №6319, №6322, №6177/6178, №6179/6180, №6333, №6134, №6303, №6304

Для рейсу №6155 Харків — Мерчик станцією відправлення є Люботин замість Харкова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у неділю у Харкові запрацювало метро, ​​але ненадовго. Наразі підземка працює у режимі укриття.

