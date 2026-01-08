ТСН у соціальних мережах

Рух транспорту обмежують в кількох областях: де сильна негода паралізувала дороги

Кілька областей накрила сильна негода - зі снігом і хуртовиною.

Дорога.

Дорога. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сильні снігопади та ожеледиця паралізували дороги у різних областях України. Оскільки складні погодні умови будуть і найближчим часом, то запроваджуються обмеження руху для вантажних транспортних засобів у кількох регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з безпеки на транспорті.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильний снігопад, вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині) запроваджено обмеження руху для вантажних транспортних засобів», — наголосили в Укртрансбезпеці.

Обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів станом на 14:15 четверга, 8 січня, діють у кількох областях.

Рівненська область

Траса М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 в напрямку Рівненської області.

Львівська область

Траса М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через міста Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 432+877 (межа Рівненської області) — км 487+000 (м. Буськ) в напрямку Рівненської області.

Волинська область

Траса Н-22 Устилуг-Луцьк-Рівне — від км 94+376 до км 130+070.

Водночас віце-прем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба заявив, що негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях. Далі — Київщина.

«У Рівненській області на автодорозі М-06 тимчасово обмежено рух для вантажівок. Обмежується рух на М-06 в Житомирській області в бік Рівного. Додатково на Львівщині також може бути обмежено рух в бік Рівненщини по трасі М-06», — повідомив міністр.

Як повідомлялося, у четвер, 8 січня, захід України паралізували снігопад та ожеледиця. Зокрема, у Мережі з’явилися відео, у ких повідомили, що через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів — Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Синоптики повідомляли, що сьогодні місяцями будуть хуртовини і ожеледиця. За їхніми даними, складні погодні умови зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

