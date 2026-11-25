Опале листя / фото ілюстративне / © pexels.com

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У четвер, 26 листопада, в Україні переважно обійдеться без істотних опадів, а температура повітря триматиметься в межах слабкого морозу та невеликого тепла. Водночас на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця, а на півдні та заході місцями пройдуть дощі чи мокрий сніг.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Очільник Черкаського гідрометцентру зазначає, що у четвер, 26 листопада, погода на короткий час стабілізується: опадів не передбачається, місцями можливі прояснення, а на дорогах і тротуарах ще триматиметься слизота. Вночі очікується від -2 до -4 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів триматимуться близько нуля.

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Синоптик попереджає, що від 27 листопада розпочнеться подальше плавне похолодання та рух у бік зимової погоди. Водночас говорити про сильні морози чи потужні снігопади наразі немає підстав.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 26 листопада в Україні очікується хмарна погода із проясненнями.

«26 листопада в Україні тиск зростатиме й погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду», — повідомляють синоптики.

Істотних опадів не передбачається, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.

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Вночі та вранці у західних областях місцями зберігатиметься туман, на дорогах ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний, у південно-західній частині південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до -7 градусів морозу, вдень очікується від -3 морозу до +3 градусів тепла, на Закарпатті та півдні країни буде до +7 градусів тепла.

Погода в Україні 26 листопада / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 26 листопада буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень очікується від -2 морозу до +3 градусів тепла;

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У Києві вночі очікується від -1 до -3 морозу, вдень буде близько 0.

Погода у Львові

На Львівщині 26 листопада погоду визначатиме малоградієнте поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють синоптики.

У регіоні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів, лише в другій половині дня по півдню території сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с, вдень буде східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах від -3 до -8 градусів морозу, вдень очікується від -3 морозу до +2 градусів тепла.

У Львові вночі температура повітря становитиме від -4 до -6 градусів морозу, вдень очікується від -1 морозу до +1 градуса тепла.

Погода в Одесі

У четвер, 26 листопада, в Одесі та по всій Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів у більшості випадків не очікується, проте у другій половині дня по області та ввечері в Одесі може пройти невеликий дощ. Вітер уночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, а вдень посилиться до 9–14 м/с і змінить напрямок на південно-східний.

Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до -5 градусів морозу, місцями прогріється до +3 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +6…+11 градусів тепла, тоді як на півночі регіону очікується лише +1…+3 градуси тепла.

В Одесі вночі очікується від 0 до -2 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+8 градусів тепла. Уночі та вранці на дорогах області місцями можливий серпанок із видимістю 1–2 кілометри.

Крім того, синоптики оголосили перший рівень небезпечності для узбережжя Одещини. У другій половині дня 26 листопада там очікується південно-східний вітер швидкістю 12–14 м/с.

Погода в Харкові

На Харківщині 26 листопада буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -1 до -6 градусів морозу, вдень очікується від +1 тепла до -4 градусів морозу.

У Харкові температура повітря вночі становитиме -2…-4 градуси морозу, вдень буде близько 0 градусів.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 25 листопада буде хмарно. Вночі випаде невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер дутиме західний та зі швидкістю 7-12 м/с, місцями по області пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

вночі від -3 до +2;

вдень від 0 до +5.

У місті Дніпро очікується:

вночі від -1 до +1;

вдень від +2 до +4.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в грудні 2026 року.

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