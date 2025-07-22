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- Укрaїнa
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Рухайся, як чемпіон: заощаджуй 2 грн/л на пальному UPG Новини компаній
Українська мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG запускає особливу акцію – мінус 2 грн/л на брендове пальне upg100, upg95 та upgDiesel. Пропозиція діє з 22 по 28 липня включно на всій території країни. Знижка нараховується у вигляді кешбеку на бонусну картку і вже з першої заправки клієнти відчувають реальну економію.
Святковою нагодою для акції стала подія, яка знову нагадала всьому світу про силу України – перемога нашого чемпіона Олександра Усика.
У компанії зазначають: «Ми пишаємося нашою країною, її незламністю та перемогами. А ще – людьми, які щодня рухають її вперед».
Цей тиждень – про емоції, які об’єднують. Про відчуття сили, перемоги, надії. UPG ділиться цим настроєм зі своїми клієнтами, святкуючи разом із мільйонами українців.
Акція діє на всіх комплексах UPG у 20 областях України. Водії заїжджають по якісне пальне, а отримують більше – вигоду, підтримку, енергію для нових поїздок. Пропозиція охоплює всю лінійку брендового пального: upg100 - для потужності, upg95 - для щоденних маршрутів і upgDiesel із присадками Innospet - для максимальної ефективності.
Бонусна картка UPG – вигода, яка щодня з тобою
Це більше, ніж просто накопичення балів. Бонусна картка відкриває цілу систему переваг: за кожну заправку, каву, страву від шефа чи покупку в магазині нараховуються бонуси, які можна використати під час наступного візиту.
Жодних складних правил: один чек - кілька можливостей. Усе працює швидко, прозоро і справді вигідно. А з акцією цього тижня бонусів стане ще більше.
Чому UPG?
Бо це українська мережа, яка дбає про кожну деталь. Від якості пального – до смаку кави. Власна логістика, сучасні комплекси, кухня від шефів, мммкава від барист і команда, яка справді піклується.
Пальне надходить із надійних нафтопереробних заводів Європи та США. Його перевіряють на всіх етапах: у власній акредитованій лабораторії, у дорозі, на АЗК. Щоб кожен літр відповідав найвищим стандартам.
Цього тижня заїхати на UPG – означає розділити радість перемоги, зарядитись енергією й вирушити далі з упевненістю в баку та на серці.
Нарешті UPG. З турботою про машини і людей.
*детальніше про умови пропозиції за посиланням https://go.upg.ua/4kUaZrk