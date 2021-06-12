Рукола з українського городу: скільки коштує та що із неї можна приготувати

Рукола - щороку стає дедалі популярнішою

Її почали вирощувати ще за часів Римської імперії. Вона багата на вітаміни та має гострий пряний смак. Рукола - щороку стає дедалі популярнішою. І якщо раніше можна було купити хіба імпортну продукцію, то нині ці рослини фермери масово вирощують і в Україні.

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Чи прибутковий цей бізнес? Скільки коштує рукола на базарах? Та як приготувати з неї морозиво, йдеться у сюжеті ТСН.

Ціна на руколу на ринках України

Руколу на продаж вирощує Остап Строкань із Київщини перший рік. На власному городі - поміж інших салатів. Говорить, має близько 100 кущів. Один врожай уже зібрав та продав знайомому ресторатору за 150 грн/кг.

Хоч багато грошей на руколі поки не заробив, Остап уже подумує, чи не збудувати теплицю. Щоб бізнес - розширити.

Інший фермер зі стажем Вадим Сохацький руколою займається років зо 10. Говорить, що близько 10 укосів зібрали вже цього року. Його рукола вартує близько 80 грн/кг і в пучках близько 100 гривень.

Але навіть за такою ціною, скаржиться, продати не так просто. Мовляв, супермаркети охочіше закуповують руколу, зокрема, з Італії. Тож майже третину вирощеного довелося утилізувати. А площі для посадки - зменшити урази.

Пані Валентина - продавчиня на сумському ринку приводить до тями залишки руколи. Говорить, що майже всю продала ще вранці. Руколу вирощує неподалік Сум в теплиці. Продає пучечками - по 10 гривень. Каже нині вона трохи здорожчала. Бо перший посів майже відійшов, а другий ще не піднявся.

"Неділю назад була 60-70 грн кілограм, зараз – 100 грн кілограм. Ну я думаю ціна буде стабільна десь із місяць. А тоді може піднятися", - говорить продавчиня.

Рукола з інших регіонів – удвічі дорожча. За вирощену в Харківських теплицях просять – по 20 гривень за 100 грамів. Продавці запевняють – це не дорого. За словами продавців, взимку вона була 400 гривень за кілограм. Потім 300 зараз 200. Втім, якщо походити та добре пошукати - можна знайти й пучечки і по 5 гривень. Найбільше руколи беруть - на салати.

Що можна приготувати із руколи

Шеф-кухар Із Луцька Ілля у фользі запікає картоплю. Готуватиме – італійські ньоки з руколою - це щось на кшталт українських галушок. Картопляне тісто з подрібненою руколою розкатує і нарізає невеличкими шматками. Соус готує з оливкової олії, пармезану, часнику, горіхів, і, звісно, руколи. Варяться такі ньоки-галушки дві хвилили. Не більше.

Та не лише галушки можна приготувати із руколи. Десерт, а саме морозиво, теж можна. У склянку шеф-кухар закидає авокадо, глюкозу, мед, фісташки, заморожений банан і руколу. І ставить в холодильник. Задеякий час десерт готовий.

Новини України: рукола з українського городу – скільки коштує і що з неї можна приготувати

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