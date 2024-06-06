Руку Зеленського намагався поцілувати ветеран Другої світової війни (відео)

Сталося це після того, як ветеран почув, що це - президент України.

Президент України Володимир Зеленський у Франції зустрівся з ветераном Другої світової війни. Відбулося це під час пам'ятної церемонії до 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії.

Про це повідомляє Global News.

Як зазначається, ветеран Другої світової війни побачив Володимира Зеленського та навіть спробував поцілувати його руку. Натомість президент схилився перед чоловіком та обійняв його. Сталося це після того, як ветеран почув, що це - президент України.

Крім того, чоловік сказав, що Зеленський - це “рятівник народу”. Після чого вони вдвох ще певний час поспілкувалися, а їхню розмову транслювали на великому екрані, який був встановлений на території, де проходили пам’ятні події.

Ветеран Другої світової війни намагався поцілувати руку Зеленського

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прилетіли 6 червня до Франції. Глава держави повідомив, що попереду в нього важливі заходи та зустрічі.

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