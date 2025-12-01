- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
2 хв
"Руки, ноги відріжемо, щоб легше було нести": як росіяни евакуюють поранених з Покровського напрямку
ГУР оприлюднило перехоплення розмови росіян про евакуацію поранених з Покровського напрямку.
Українська розвідка перехопила розмову росіян про «особливості» евакуації поранених на Покровському напрямку. Йдеться про необхідність відрізати руки й ноги, щоб окупантів було легше нести. У розмові наголошується: «церемонитися» з військовими ніхто не буде.
Про це повідомляє ГУР МО.
Розмова росіян
— Бл**ь, до неї прив’язати палицю і він піде. Ти йому розкажи, як вони мирних FPV в****ли, які в наш бік намагалися йти. Скажи, з ними те саме буде, так?
— Лом, лом, я Гоша. Так, звісно. Так ще й сказали, церемонитись не будемо
— Так, добре
— Ти йому скажи, ми тебе у будь-якому разі понесемо, вже з відрізаними ногами, на**й. Щоб легше був
— Передали. Він зараз навіть чув…
— Щоб легше він був, ручки можемо, ніжки відрізати, все перебинтуємо, заджгутуємо. І життя йому збережем. Просто він легше буде, розумієш?
— Так точно, і нам буде легше його нести тоді.
— Сказали, де ми? Там передали хлопці інформацію? У нас багато 250-х
— Так, так, так. Якщо що, може пожерти там знайдеш
— Лом, я Гоша. Так, тут трохи є. Скарб
— Лом, лом, лом. Знайшли поїсти. Соління, варення. Зараз глюкозою його нагодуємо. Якщо будуть мізки мені ї***ти, я йому ногу відрубаю
Раніше окупанти розповіли про страти цивільних у Покровську.
«Вести спостереження за дорогою, нікого не пропускай. Як прийняв? Хто з цивільними з великими сумками — одразу ї***ити», — командує росіянин.