"Руки, ноги відріжемо, щоб легше було нести": як росіяни евакуюють поранених з Покровського напрямку

Перехоплення ГУР / © ГУР Міноборони

Реклама

Українська розвідка перехопила розмову росіян про «особливості» евакуації поранених на Покровському напрямку. Йдеться про необхідність відрізати руки й ноги, щоб окупантів було легше нести. У розмові наголошується: «церемонитися» з військовими ніхто не буде.

Про це повідомляє ГУР МО.

Дата публікації 17:11, 01.12.25 Кількість переглядів 17 ГУР оприлюднило перехоплення розмови росіян про евакуацію поранених з Покровського напрямку

Розмова росіян

— Бл**ь, до неї прив’язати палицю і він піде. Ти йому розкажи, як вони мирних FPV в****ли, які в наш бік намагалися йти. Скажи, з ними те саме буде, так?

Реклама

— Лом, лом, я Гоша. Так, звісно. Так ще й сказали, церемонитись не будемо

— Так, добре

— Ти йому скажи, ми тебе у будь-якому разі понесемо, вже з відрізаними ногами, на**й. Щоб легше був

— Передали. Він зараз навіть чув…

Реклама

— Щоб легше він був, ручки можемо, ніжки відрізати, все перебинтуємо, заджгутуємо. І життя йому збережем. Просто він легше буде, розумієш?

— Так точно, і нам буде легше його нести тоді.

— Сказали, де ми? Там передали хлопці інформацію? У нас багато 250-х

— Так, так, так. Якщо що, може пожерти там знайдеш

Реклама

— Лом, я Гоша. Так, тут трохи є. Скарб

— Лом, лом, лом. Знайшли поїсти. Соління, варення. Зараз глюкозою його нагодуємо. Якщо будуть мізки мені ї***ти, я йому ногу відрубаю

Раніше окупанти розповіли про страти цивільних у Покровську.

«Вести спостереження за дорогою, нікого не пропускай. Як прийняв? Хто з цивільними з великими сумками — одразу ї***ити», — командує росіянин.