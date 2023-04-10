Румун та українка намагалися незаконно вивезти старовинні книги (фото)

У пункті пропуску "Ужгород" прикордонники виявили стародруки, які намагалися незаконно вивезти з України румун та мешканка Закарпаття.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон двох старовинних книг, одна з яких українського, а інша - іноземного видавництва", - йдеться у повідомленні.

Стародруки на релігійну тематику виявили під час огляду легкового автомобіля "Mercedes" чеської реєстрації, яким до Словаччини прямували громадянин Румунії разом з громадянкою України.

Книги "Житія Святих", датовану 1906 роком, та "Правила до Божественного причастя", датовану 1900 роком, виявили у багажному відсіку транспортного засобу серед речей жінки.

Наразі стародруки вилучили, їхню історичну та культурну цінність встановлять експерти.

Нагадаємо, у церкві на Волині знайшли ікону XVIII століття, яку ховали в простирадлах на шафі.

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