- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 557
- Час на прочитання
- 1 хв
Румунія відреагувала на атаку російських військ на Одесу
Румунія піднімала винищувачі на тлі атаки РФ по Одеській області.
Вночі проти 26 грудня під час російської атаки дронами на Одеську область сусідня Румунія підіймала винищувачі F-16.
Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
О 01:05 два винищувачі F-16, які базувалися на 86-й авіабазі в Фетешті, були підняті в повітря для спостереження за ситуацією в повітряному просторі прикордонної зони з Україною, на півночі повіту Тульча.
«Система повітряного спостереження Міністерства нацоборони виявила групи безпілотників, запущених Російською Федерацією в бік українських портів на Дунаї», — йдеться у повідомленні.
О 01:23 ночі населення північної частини повіту Тульча отримало сповіщення про повітряну тривогу.
Зазначається, що під час місії винищувачі не зафіксували вторгнень до національного повітряного простору. Літаки повернулися на базу і приземлилися о 03:15.
Як повідомлялося, цієї ночі РФ знову атакувала Одесу. Під прицілом був об’єкт інфраструктури. Внаслідок влучання БпЛА сталося займання. За даними влади, загиблих і постраждалих немає.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що окупанти протягом ночі завдавали ударів по портах Одещини. Через влучання дронів пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.