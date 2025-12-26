Румунія відреагувала на атаку російських військ на Одесу

Винищувач / © Getty Images

Реклама

Вночі проти 26 грудня під час російської атаки дронами на Одеську область сусідня Румунія підіймала винищувачі F-16.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

О 01:05 два винищувачі F-16, які базувалися на 86-й авіабазі в Фетешті, були підняті в повітря для спостереження за ситуацією в повітряному просторі прикордонної зони з Україною, на півночі повіту Тульча.

Реклама

«Система повітряного спостереження Міністерства нацоборони виявила групи безпілотників, запущених Російською Федерацією в бік українських портів на Дунаї», — йдеться у повідомленні.

О 01:23 ночі населення північної частини повіту Тульча отримало сповіщення про повітряну тривогу.

Зазначається, що під час місії винищувачі не зафіксували вторгнень до національного повітряного простору. Літаки повернулися на базу і приземлилися о 03:15.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ знову атакувала Одесу. Під прицілом був об’єкт інфраструктури. Внаслідок влучання БпЛА сталося займання. За даними влади, загиблих і постраждалих немає.

Реклама

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що окупанти протягом ночі завдавали ударів по портах Одещини. Через влучання дронів пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау.