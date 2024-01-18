Румунські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

Зранку 18 січня румунські фермери технікою заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове", що на кордоні із Закарпатською областю. Біля КПП утворилися черги з транспортних засобів.

По це повідомили у пресслужбі Державної митної служби.

"Румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, рух вантажівок на виїзд з України тимчасово призупинено, аби не допустити блокування проїзду легковиків. Терміни проведення блокування наразі не відомі.

Зараз на виїзд з України очікують близько десяти вантажівок, а в єЧерзі перебуває 607 транспортних засобів.

Як повідомлялося, 16 січня, стало відомо, що фермери зупиняють протести на кордоні з Польщею. Польські далекобійники досягли згоди з урядом щодо "певних умов". У Варшаві кажуть, що найближчими днями черги на розблокованих прикордонних переходах зникнуть.

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