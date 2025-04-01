Румунські рятувальники відшукали українця, який замерзав в горах: його покинули товариші

Порятунок українця румунами

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Румунські рятувальники відшукали високого в горах 29-річного громадянина України, який не міг рухатися і ледь не загинув. Очевидно, йдеться про чергового ухилянта, що тікав від мобілізації.

Про це йдеться на сторінці Salvamont Maramures у Фейсбук.

Чоловік йшов горами разом з 4-ма іншими українцями. Оскільки він не міг більше далі пересуватися самостійно, супутники залишили його одного у кошарі для овець, без запасів їжі. Коли його знайшли рятувальники, він був вкрай виснажений, що навіть не чув гул вертольота. Українець скаржився болі в нижніх кінцівках від обмороження і не міг рухатися. Також у нього була гіпотермія.

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Українцю надали першу допомогу та тягнули до автомобіля 4 кілометра пішки у спеціальному теплому мішку.

Загалом рятувальна операція зайняла 10 годин. Далі його забрали до місцевої румунської лікарні. За даними медиків, його стан стабілізувався і він почуває себе краще.

Раніше українські прикордонники врятували порушника, який заблукав у горах і ледь не загинув (фото).

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