На Південноукраїнській АЕС зафіксували підземні поштовхи / © Фото з відкритих джерел

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У ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус, який відчули в низці українських регіонів. Сейсмічні хвилі дійшли й до майданчика Південноукраїнської атомної електростанції.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

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Яким був вплив землетрусу на Південноукраїнську АЕС

За розрахунками фахівців, сейсмічний вплив на майданчику ПАЕС становив лише 1–2 бали. Це відповідає ледве відчутним коливанням і не становило загрози для будівель та споруд атомної електростанції.

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В «Енергоатомі» також нагадали, що всі українські АЕС обладнані системами фіксації поштовхів земної кори. Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) у режимі реального часу стежить за сейсмічною активністю в районах розташування атомних електростанцій.

Якої сили був землетрус у Румунії

Згідно з повідомленням «Енергоатома», магнітуда землетрусу становила 5,3.

Водночас Головний центр спеціального контролю зареєстрував підземні поштовхи з магнітудою 5,6 на глибині 134 км. За даними центру, у багатьох населених пунктах України їх відчували з інтенсивністю 4–5 балів за шкалою MSK-64.

Землетруси, які відчували в Україні

Нічні підземні коливання вже лякали українців раніше. Зокрема, 10 листопада мешканці Києва, Житомира, Дніпра та Вінниці повідомляли про вібрацію будинків, самовільне відчинення дверей і штукатурку, що осипалася зі стелі. Однак тоді відповідні служби не підтвердили, що це був землетрус.

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Нинішні поштовхи пов’язані із сейсмічно активною зоною Вранча в Румунії. За поясненням директора Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Олександра Кендзери, там виникають глибокофокусні землетруси на глибині 140–180 км, а сейсмічні хвилі можуть поширюватися на значні відстані. Саме тому коливання відчували в різних областях України, хоча до більшості територій дійшли лише їхні відголоски.

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