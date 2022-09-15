Рупор пропаганди на колесах: ЗСУ затрофеїли під Ізюмом станцію для звукового мовлення рашистів (фото)

Один із засобів для ведення пропаганди рашистів українські бійці "затрофеїли" під Ізюмом.

Про це повідомили в Управлінні стартегічних комунікацій ЗСУ.

"Теж дуже цікавий трофей. Трофейна станція для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2 захоплена під Ізюмом", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станція для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2 – це одна з найбільш масових звукомовних систем російської армії на шасі бронемашини. Самі рашисти такі системи називають "звуковки". Це один із засобів для ведення пропаганди в армії РФ. Як джерело звуку у цій установці використовується застарілий військовий магнітофон ВМ-85K. Дальність мовлення до 6 км.

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