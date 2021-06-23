Русалчин Великдень: традиції та звичаї свята

За народними віруваннями, русалками стають дівчата, які померли на Зелені свята.

Русалчин Великдень відзначають у перший четвер після Трійці. Також це свято ще називається Русалії або Нявська неділя.

У давнину це було дійство, яке безпосередньо пов'язане з дохристиянським віруванням. У народі жило безліч легенд і повір'їв про реальне існування русалок та мавок. Відмінність між першими та другими така: русалки начебто живуть у воді, а мавки — лише в лісі або полі. На Житомирщині русалок ще називали "золотими попами".

Який вигляд мають русалки та хто може ними стати

Як пише відомий український етнограф Василь Скуратівський у книзі "Місяцелік", за народною уявою, русалки-мавки ззовні вельми красиві, в них неодмінно має бути розпущене волосся й тонка талія. У них білий або трохи синій колір тіла. Вони одягнені у прозорий одяг або ж були зовсім голі. Українські русалки - без хвоста, а русалки з хвостом - це їхні західноєвропейські родички.

Ними стають лише ті дівчата, котрі померли на Зелену неділю, а також небіжчиці, яких не встигли охрестити, і незаконно народжені та утоплениці.

Як вберегтися від русалок

Вважається, що у четвер русалки вилазять з води, щоб відзначити Русалчин Великдень. Тому намагалися не пускати молодь, особливо дітей, у ліс, луки та поля, купатися в річці. Ображені своєю долею, русалки начебто можуть залоскотати до смерті будь-кого, а особливо дітей та молодь. Щоб уберегтись од них, необхідно тримати при собі пучечок полину, якого вони найбільше бояться.

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Підстерігаючи перехожого за околицею села, русалка запитувала його: "Полин чи петрушка?". Якщо покажеш полин, русалка зникає, якщо ж відповіси "петрушка", то вона каже: "Ти моя душка!" і може залоскотати на смерть.

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Тому аби не потрапити до їхніх рук, треба ще любисток, що відганятиме їх.

Тому деінде Русалчин день називали ще "мертвецьким Великоднем".

На своєму святі русалки буцімто люблять гойдатися на деревах, а тому в деяких селах спеціально зв'язували дві берези, щоб вони не зачіпали людей. Крім того, дівчата випікали спеціальні коржики й несли їх, під супровід пісні, в поле для них; батьки плели віночки, відносили їх на могилки самогубців і клали їх там.

Русалчин Великдень: що варто зробити та чого слід уникати

На Нявський Великдень остерігались працювати, особливо сіяти борошно в діжу, "бо з'явиться багато русалок". Зранку жінки пекли паски, фарбували в жовте крашанки, але шкарлупки від яєць не викидали на воду, "бо довкола них збереться гурт русалок".

Деінде, на підвіконня клали гарячий хліб, вважаючи, що від пари та запаху русалки будуть ситі. Протягом Русального тижня, особливо в четвер, по всіх регіонах Україні жінки розвішували на деревах полотно, аби нявки взяли його собі для сорочок.

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