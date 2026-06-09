"Рушаємо в літо": "Укрзалізниця" кардинально змінила розклад та додала нові рейси

«Укрзалізниця» запускає нові рейси та подовжує маршрути / © Укрзалізниця

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Національний залізничний перевізник суттєво змінює графік руху пасажирських поїздів задля максимального задоволення сезонного попиту українців на літній відпочинок та оздоровлення. Загалом залізничники додають дванадцять нових рейсів, прискорюють три популярні потяги та перетворюють вісім маршрутів «через день» на зручні щоденні.

Про це «Укрзалізниця» повідомила у своєму Telegram-каналі.

Оновлені та прискорені маршрути

Для зручності пасажирів компанія подовжила низку популярних рейсів до гірських регіонів та оптимізувала графік їхнього курсування. Зокрема, деякі поїзди тепер їздитимуть щодня, а час у дорозі для окремих рейсів значно скоротиться:

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Флагманський поїзд №1/2 «Єдність» подовжено до Рахова. Від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків — Рахів, долаючи рекордні 1325 км.

Поїзд №55/56 Київ — Рахів відтепер курсуватиме щоденно замість формату «через день».

Поїзд «Сакура» Київ — Ужгород суттєво пришвидшено: відправлення з Києва о 23:28 (замість 17:41), а зворотне прибуття до столиці о 06:09 (замість 09:58).

Поїзд №113/114 Харків — Ужгород курсуватиме через день замість формату «по датах».

Поїзд №45/46 Харків — Ужгород змінює маршрут і тепер прямуватиме через Поділля. Це дозволить пасажирам з Вінниці, Хмельницького та Тернополя дістатися Закарпаття в зручний час.

Маршрути поїздів №137/138 з Києва та №142/141 з Чернігова, які раніше прямували до Івано-Франківська, подовжено до станції Ясіня.

Запуск нових рейсів

Окрім оптимізації наявних напрямків, розклад поповнився абсолютно новими літніми пропозиціями для комфортних подорожей країною. Залізничники перерозподіли наявний рухомий склад, щоб запустити такі додаткові потяги:

Нічний експрес №83/84 Дніпро — Мукачево .

Денний поїзд №153/154 Дніпро — Одеса (курсуватиме по датах).

Поїзд №157/158 Київ — Івано-Франківськ .

Поїзд №210/209 Миколаїв — Івано-Франківськ (курсуватиме через день).

Поїзд №229/230 Харків — Кременчук (розпочне рух від 29 червня 2026 року).

«Рушаємо в літо. […] Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно „закрутити“ те, що в нас є — це і зробило можливим новий літній графік», — зазначили в «Укразалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила алгоритм евакуації пасажирів під час повітряних атак. Тепер потяги зупинятимуть лише в разі підтвердженої загрози в радіусі 50 км.

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