Рушійна сила українців: як Сміливість стала новим логотипом «Молокії»

Завдяки незламній силі духу, волелюбності й відважності українці тепер знані у світі як нація сміливців. Вперто й відчайдушно ми вже пів року боронимо свої землі від держави, що у 28 разів більша за нас. І не збираємося йти на жодні поступки.

Таке громадське єднання вирішив підтримати Офіс Президента. Щоб надихнути співвітчизників і масштабно заявити про героїзм наших людей за кордоном, він запровадив кампанію, присвячену сміливості українців.

Чому “Молокія” підтримала рух сміливості?

Дізнавшись про ініціативу президента, бренд «Молокія» охоче підтримав її, бо сміливість є ДНК компанії.

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, світ давав Україні три дні. Але ми не тільки вистояли, а й стали прикладом звитяги. Про подвиги українців чують щодня, ми ж, як підприємство, де працює півтори тисячі осіб, вбачаємо сміливість у «молокіянах». Завдяки відвазі й самовідданості нашої команди виробництво не зупинилося ані на день. Роботи стало навіть більше, і це нас неабияк тішить», – каже маркетолог компанії Юлія Ковальчук.

«Молокія» – український виробник, що виготовляє натуральну молочну продукцію. А ще, співпрацює з волонтерами й допомагає харчами мешканцям у гарячих точках. Бере на роботу переселенців і справно сплачує податки державі.

У чому сміливість “Молокії”?

У чому ж відвага бренду? Яка може бути сміливість в кефірі, йогурті чи молоці? А в тому, що ці життєво необхідні продукти безперебійно постачаються в різні куточки країни. Попри бомбардування, оточення міст, розбиті дороги та небезпеку для співробітників компанії.

“Сміливість бренду – у сміливих «молокіянах». Наші водії молоковозів збирали молоко під обстрілами, керівники відновлювали логістичні шляхи після того, як звичні маршрути були заблоковані, люди на виробництві відпрацьовували свою зміну, а після ставали на підмогу колегам», – пишається Юлія Ковальчук.

«Для нас найперше – це турбота про споживача за будь-яких обставин, піклування про його здоров‘я, тому в нас тільки натуральні інгредієнти, немає нічого зайвого. У пріоритеті – гарний смак і якість», – ділиться СЕО компанії Олександр Руднєв.

А для цього «Молокія» ретельно вибудувала усі процеси роботи й відібрала надійних партнерів. Компанія співпрацює з найкращими фермерськими господарствами, при цьому контролює якість корму для корів і застосовує сучасні технології доїння та зберігання молока. “Молокія” суворо дотримується міжнародного стандарту ISO 22000 щодо якості й безпеки продукції. Працює лише на сучасному обладнанні, яке зберігає корисні властивості молока, прискіпливо підбирає пакувальні матеріали і щодня доставляє свіжу продукцію в магазини, де стежить за умовами її зберігання й термінами придатності.

Другим, але не менш важливим завданням бренду, є турбота про суспільство. «Під час війни нас не цікавить прибуток, головне – ми працюємо, чим підтримуємо економіку країни. Власним прикладом ми мотивуємо інших виробників та бізнес, не опускати руки. І в цьому виявляється сміливість і відданість бренду своїй країні, своєму народу, своєму споживачеві.