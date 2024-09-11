Русифікація населення на окупованих територіях досягла критичної точки - ЦНС

Російські загарбники хочуть до кінця 2024 року "паспортизувати" усе місцеве населення віком від 14 років на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що серед працівників підприємств, установ, організацій, які опинилися в окупації, розпочалася жорстка інформаційна кампанія.

"Людей залякують позбавленням практично будь-яких прав. З початку 2025 року тих, хто не отримав російський документ, будуть вносити на спецоблік та позбавляти права "іноземного громадянина", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що ця примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії Росії зі зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимізувати свій контроль над українськими землями.

"Мешканці тимчасово загарбаних територій опиняються перед складним вибором: або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитися і бути ізольованими від суспільства, на своїй рідній землі. Така політика кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців", - заявили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ТОТ окупанти відбиратимуть житло у тих, хто не прийняв російське громадянство.

Крім того, ми раніше інформували, що Кремль примусово відправляє молодь з ТОТ в Курську область для показової підтримки.

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