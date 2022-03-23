"Руський мир" - це смерть маленьких діток": снаряд окупантів поцілив у багатоповерхівку в Рубіжному

"Руський мир" - це смерть маленьких діток": снаряд окупантів поцілив у багатоповерхівку в Рубіжному

Внаслідок удару армії РФ загинуло двоє дітей.

У Рубіжному, Луганської області, російський снаряд влучив в багатоповерхівку.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Окупанти країни-агресора близько 20:00 22 березня вдарили по багатоповерхівці в Рубіжному. Снаряд розірвався на п’ятому поверсі. Рятувальники які прибули на місце траедії, знайшли трьох загиблих: двоє з них діти.

Ворог не зупиняється і продовжує уперто цілити по мирних жителях. Сьогодні вкотре світ дізнається, що так званий "руський мир" – це смерть маленьких діточок", - наголосив очільник ОВА.

За словами Гайдая, російська армія поступово займається знищенням інфраструктурних об’єктів Луганської області: останніми днями росіяни б’ють по підприємствах прицільно, майже безпомилково. Напередодні сталося займання підприємства і навчального закладу в Рубіжному. Крім того, пожежі виникли у п’ятьох житлових будинках в Кремінній та у трьох в Рубіжному.

"Тому будьте дуже уважними: якщо зустрічаєте на вулиці людину, схожу на навідника чи коригувальника, – повідомляйте в поліцію або військовим. Ваша сміливість врятує життя багатьох", - закликає Сергій Гайдай.

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