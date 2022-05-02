Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Руську Лозову на Харківщині з боями повернули під контроль України

Дата публікації
Перегляди
580
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Руську Лозову на Харківщині з боями повернули під контроль України

Associated Press

Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами в Харківській області.

Село Руська Лозова все таки повернули під контроль України попри загострення та втрати. 

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"На Харківщині здійснювалась операція наступу і Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прилесне тощо", - йдетья в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів. Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його. 

Читайте також:

Наступна публікація