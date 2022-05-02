Руську Лозову на Харківщині з боями повернули під контроль України

Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами в Харківській області.
Село Руська Лозова все таки повернули під контроль України попри загострення та втрати.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
"На Харківщині здійснювалась операція наступу і Збройні сили України відновили контроль над декількома населеними пунктами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прилесне тощо", - йдетья в повідомленні.
Нагадаємо, що у Харківській області воїни ССО знищили багато техніки російських окупантів. Також українські захисники виявили бліндаж російських загарбників та уразили його.
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