Руслан Марцінків пояснив, свій загадковий допис про ймовірну загрозу життю

За словами мера Франківська, на нього немає жодної кримінальної справи.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував допис, у якому написав про ймовірну загрозу своєму життю. Своє повідомлення він назвав важливим.

Про це Марцінків сказав під час прямого ефіру, який провів разом із секретарем міськради Віктором Синишиним.

Він також згадав поїздки на схід, де були випадки загрози його життю, і останні події, пов'язані нібито з виконаннями мобілізаційних планів.

"Одразу кажу, що в разі чогось, Віктор Синишин і за законом, і, зрештою, я йому довіряю, виконуватиме ці функції". Наша команда працює. І я ніколи не ухвалював необдуманих рішень", - пояснив Марцінків.

Також міський голова повідомив, що наразі на нього немає жодної кримінальної справи.

Нагадаємо, сьогодні зранку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків написав загадковий пост на випадок "якщо з ним щось станеться". Втім, жодних деталей він не повідомив.

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