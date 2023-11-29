"Русская дружина": у Маріуполі формується ультранаціоналістичний рух – "сито" для українців

Петро Андрющенко розповів про трансформацію ультраправого руху в захопленому Маріуполі та до чого це може призвести.

В тимчасово окупованому Маріуполі працює "Русская дружина", так звана націоналістична організація, яка має "захистити" "русских людей". Насправді "Русская дружина" – це трансформація ультраправого руху.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що організатори руху, спробують консолідувати ультраправі сили в Маріуполі. Також їхня мета – розпалити ворожнечу серед містян. Згодом це може призвести до глибших конфліктів в суспільстві, які виплеснуться на вулиці.

Очільником цього руху став маріуполець Денис Стечкін, який насправді є "дрібним кримінальником", який від початку повномасштабної війни втік до окупованого Криму, а потім повернувся до Маріуполя, щоб здійснювати провокації.

Зв словами Андрющенка, в місті формується ультранаціоналістичний рух, який не лише має стати джерелом для мобілізації, але й боротьби з українцями.

Створення цієї організації є частиною великого плану Росії щодо переселення українців з міста Маріуполь.

"Почнуться конфлікти на вулицях, будуть вибивати мігрантів, яких багато в Маріуполі. Все це призведе до вибуху репресій, насильства. Наші люди не матимуть іншого вибору, ніж виїжджати з Маріуполя, покинув свої домівки", – розповів Андрущенко.

У такий спосіб формується наратив для людей: або ти з нами, або проти нас. Створюється чергове "сито" для українців, які мають або стати "русскими", або вирішувати, де їм далі жити.

Тим часом у Росії судять 25-річну дівчину з Маріуполя, яку звинувачують в “тероризмі” через її прізвище. Ірину Навальну вважали родичкою відомого російського опозиціонера, а потім звинуватили в змові з українською спецслужбою.

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