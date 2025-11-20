Рустем Умєров повернувся до України на тлі скандальних чуток

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Getty Images

У четвер, 20 листопада, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повернувся до України після закордонного відрядження. Це відбулося на тлі чуток про те, що посадовець нібито відмовляється повертатися з-за кордону через корупційний скандал, пов’язаний із бізнесменом Тимуром Міндічем.

Про повернення Умєрова повідомила «Суспільному» його речниця Діана Давітян.

Причиною поширення чуток про посадовця стала заява прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання, який повідомив, що фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч міг здійснювати вплив на Рустема Умєрова, коли він очолював Міноборони.

Умєров підтвердив, що у нього була зустріч із Міндічем, під час якої обговорювалося питання щодо бронежилетів за одним із контрактів. Але, за його словами, контракт було розірвано «через невідповідність продукції вимогам, і жоден виріб не був поставлений» українській армії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Рустем Умєров 11 листопада відбув у відрядження до Туреччини з метою розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими.

Невдовзі посадовець повідомив про досягнення домовленості про новий обмін полоненими, за яким до України можуть повернутися 1200 осіб.

Згодом у Центрі протидії дезінформації спростували поширену в ЗМІ інформацію про «переховування» Рустема Умєрова за кордоном.

«Секретар РНБО перебуває в запланованому офіційному відрядженні. Станом на сьогодні він працює у Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України», — пояснили в ЦПД.

Напередодні, 19 листопада, Рустем Умєров супроводжував президента Зеленського під час візиту до Туреччини.