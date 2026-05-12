Рустема Умєрова допитали: у НАБУ повідомили його процесуальний статус

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров був допитаний у межах кримінального провадження та наразі має статус свідка.

Про це повідомили у спільній заяві Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Секретар РНБО України Рустем Умєров був допитаний детективами НАБУ та має процесуальний статус свідка», — йдеться у заяві.

У НАБУ та САП наголосили, що наразі жодній особі підозру не оголошували. Також відомства закликали не поширювати неперевірену інформацію щодо перебігу слідства.

Військові закупівлі: що відомо про справу, в якій Умєров проходить свідком

Як повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров має статус свідка у кримінальному провадженні щодо військових закупівель.

За словами Кривоноса, йдеться про розслідування, пов’язане з фінансуванням компанії Fire Point, ракетними програмами та закупівлею бронежилетів.

«Дії пана Умєрова перевірялися», — заявив директор НАБУ.

Він уточнив, що детективи НАБУ вже допитували секретаря РНБО у межах досудового розслідування.

«НАБУ публічно повідомляло про допит Рустема Умєрова в межах досудового розслідування. Далі прокоментувати не можу», — додав Кривонос.

Інших подробиць справи у НАБУ наразі не розголошують.

Раніше йшлося про розслідування журналістів, яке розкрило записи таємних розмов, ймовірно, бізнесмена Тимура Міндіча з, ймовірно, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, що вказують на те, що підсанкційний підприємець може бути одним із бенефіціарів компанії-виробника зброї FirePoint.

У Fire Point заперечили зв’язки з Міндічем та ще низку фактів із «плівок», а також звернулися до НАБУ з проханням перевірити автентичність записів. Водночас Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликала «частково націоналізувати» компанію.

