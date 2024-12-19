Тут більше немає й натяку на життя.

У Мережі показали нові кадри зі зруйнованої Авдіївки. На кадрах можна побачити зруйновані будинки, зламані та розграбовані гаражі та вигорілі автівки.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

З'явилися нові кадри зруйнованої Авдіївки

Місто із запахом мороку

Такий вигляд сьогодні має "звільнена" Авдіївка. Щоправда, наголосив журналіст, звільнена вона від життя.

"На кожному кроці автора відео із квітами зустрічають місцеві жителі, ощасливлені приходом солдатів Путіна", — влучно зауважив журналіст.

Раніше український журналіст Денис Казанський показав, який вигляд сьогодні має Авдіївка. Мешканців тут більше немає, натомість скрізь гордо намальовані російські прапорці. І в цьому — вся суть "допомоги Донбасу" від Росії.

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