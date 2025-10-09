- Дата публікації
Руїни навкруги: Портников зробив моторошний прогноз щодо війни в Україні
На думку журналіста, у майбутньому буде дедалі більше зруйнованих міст по обидва боки лінії фронту.
Найближчими роками характер російсько-української війни може змінитися — бойові дії на фронті поступово стабілізуються, натомість посиляться удари по тилу.
Український журналіст і публіцист Віталій Портников попередив про це в ефірі телеканалу «Прямий».
«Війна в Україні відбувається двома шляхами. З одного боку, тривають позиційні бої, і фронтова лінія майже не змінюється останні роки. А з іншого — ми бачимо наростання терористичної війни проти тилу, набагато інтенсивнішої, ніж у 2023 році. Використовуються сотні безпілотників, і зрозуміло, що така війна лише посилюватиметься з кожним роком», — зазначив журналіст.
Портников вважає, що фронтова війна може «забуксувати», адже обидві армії досягли технологічного порогу, коли складно проривати оборону чи здійснювати значні наступальні операції. Натомість активізуються удари по тилових містах і промислових об’єктах, що веде до масштабного руйнування інфраструктури.
«У Росії можуть думати, що українські руїни стануть символом капітуляції Києва. Водночас в Україні можуть вважати, що знищення російського військово-промислового та нафтопереробного потенціалу — це шлях до миру, адже Росія тоді не зможе воювати. І так ми поступово будемо бачити руїни навколо. Це вже зовсім інший тип війни», — підкреслив Портников.
Таким чином, журналіст прогнозує, що війна може перейти у фазу взаємного виснаження, де стратегічною метою сторін стане не захоплення територій, а руйнування тилової інфраструктури супротивника.
