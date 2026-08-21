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Руїни замість будинків та вбиті люди: РФ вдарила по Україні з шести напрямків – що і де досі летить (мапа)
Російські війська у ніч проти 21 серпня запустили по Україні 135 дронів. ППО збила 107 з них.
У ніч проти 21 серпня ворог атакував Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.
Атака триває — де летять ворожі дрони
БпЛА у напрямку м.Запоріжжя з південного сходу та Сум з півночі
Одещина: реактивний БпЛА на півночі від н.п.Сарата, курс — північний/північно-східний
БпЛА у напрямку Запоріжжя з південного заходу та Харкова з південного сходу
Чернігівщина: БпЛА повз Новгород-Сіверський на півдні західним курсом
Атака по Україні — що відомо
У ніч проти 21 серпня російські війська завдали масованого удару по Сумах із застосуванням безпілотників, зокрема реактивних. У Ковпаківському районі міста зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У Котопопі від російських атак поранена 78-річна жінка.
Російські безпілотники атакували село Леб’яже у Харківській області — виникли пожежі у приватній забудові, загинули чотири особи, також є поранені.
21 серпня російські війська атакували безпілотниками Нікопольський, Синельниківський і Павлоградський райони Дніпропетровської області.
Ворожі безпілотники атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Під ударом опинилася інфраструктура міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою.