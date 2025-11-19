- Дата публікації
Руйнівна атака на Харків: десятки постраждалих, пошкоджених будинків та авто (фото)
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив деталі руйнувань у Харкові, які спричинили 19 дронів-камікадзе.
Через масовану атаку дронами на Харків у ніч проти 19 листопада кількість постраждалих зросла до 46-ти. У місті багато пошкоджених будинків, авто та інших об’єктів.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські війська атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 дронами типу «Герань-2».
Через нічний обстріл міста кількість постраждалих зросла до 46-ти, серед них двоє дітей — дівчатка віком 9 і 13 років.
Були пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, 31 авто, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, два тролейбуси, нежитлову будівлю, адміністративну будівлю, школу.
Нагадаємо, до цього моменту було відомо, що через нічну атаку по Харкову 19 листопада постраждали 32 людини. Із задимленого під’їзду багатоповерхівки рятувальники евакуювали 48 людей, серед яких троє дітей. Атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальники, екстрені служби та комунальні бригади.