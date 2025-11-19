ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1203
Час на прочитання
1 хв

Руйнівна атака на Харків: десятки постраждалих, пошкоджених будинків та авто (фото)

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив деталі руйнувань у Харкові, які спричинили 19 дронів-камікадзе.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада

Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада / © Харківська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через масовану атаку дронами на Харків у ніч проти 19 листопада кількість постраждалих зросла до 46-ти. У місті багато пошкоджених будинків, авто та інших об’єктів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська атакували Слобідський і Основ’янський райони Харкова 19 дронами типу «Герань-2».

Через нічний обстріл міста кількість постраждалих зросла до 46-ти, серед них двоє дітей — дівчатка віком 9 і 13 років.

Були пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, 31 авто, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, два тролейбуси, нежитлову будівлю, адміністративну будівлю, школу.

Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада / © Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада / © Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада / © Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харків у ніч проти 19 листопада / © Харківська ОВА

Нагадаємо, до цього моменту було відомо, що через нічну атаку по Харкову 19 листопада постраждали 32 людини. Із задимленого під’їзду багатоповерхівки рятувальники евакуювали 48 людей, серед яких троє дітей. Атака спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури. На місці працювали рятувальники, екстрені служби та комунальні бригади.

Дата публікації
Кількість переглядів
1203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie