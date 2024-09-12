Руйнівна пожежа на Харківщині: Синєгубов повідомив про наслідки

Пожежу в селі Студенок Ізюмського району Харківської області повністю ліквідовано. Вогонь знищив та пошкодив понад 350 будівель, зокрема 121 житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Також пожежа знищила 1620 гектарів лісу. Семеро людей дістали травми та опіки.

"170 постраждалих розміщено у вцілілих будинках села. Волонтери надали будівельні набори екстреного реагування. 24 людини виїхали до інших населених пунктів", – розповів Синєгубов.

Він додав, що УВКБ ООН вже виділив постраждалим фінансову допомогу. У селі також працює гуманітарний штаб, мешканцям надають продуктові набори, засоби гігієни, будівельні матеріали та сезонний одяг.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа стала наслідком бойових дій. Вона почалася в Донецькій області і поширилася на Харківщину. Вогнеборці гасили пожежу 10 днів.

Читайте також: