Руйнівні наслідки атак РФ: як відключатимуть світло 6 лютого

Відключення світла в Україні у п’ятницю 6 лютого

Реклама

У п’ятницю, 6 лютого, графіки відключення світла застосовуватимуться в усіх регіонах України протягом усієї доби. Національний оператор енергосистеми повідомив про запровадження як графіків для населення, так і спеціальних обмежень для бізнесу через дефіцит потужності.

Про складну ситуацію в енергосистемі офіційно повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Відключення світла 6 лютого — причини та види обмежень

Головною причиною повернення до жорстких графіків стали руйнівні наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на українські енергооб’єкти. Пошкодження інфраструктури призвели до того, що генерація не може повністю покрити потреби споживачів, тому диспетчери змушені балансувати систему примусовими відключеннями.

Реклама

Окрім звичних Графіків погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів, завтра також діятимуть Графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових підприємств. Комплексне застосування цих заходів дозволить уникнути перевантаження мереж та запобігти виникненню аварійних ситуацій.

Де дивитися графіки відключення світла на 6 лютого

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і розпорядження можуть змінюватися залежно від рівня навантаження. Точний час та обсяг відключень за конкретною адресою необхідно перевіряти виключно на офіційних сайтах або сторінках обленерго у вашому регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Компанія «Укренерго» також закликає громадян відповідально ставитися до використання електроенергії в ті години, коли світло з’являється. Ощадливе споживання допомагає енергетикам тримати систему в стабільному стані та швидше проводити необхідні ремонтні роботи на пошкодженому обладнанні.

Реклама

Нагадаємо, ситуація в енергетиці країни після масованих ударів РФ, зокрема вночі 3 лютого, надзвичайна. У Києві досі тисяча будинків не мають опалення. У кількох регіонах складна ситуація з електропостачанням.