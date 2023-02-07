Руйнівний землетрус у Туреччині: в МЗС повідомили про ймовірну загибель українців

Під час потужного землетрусу у Туреччині 6 лютого, ймовірно, загинули двоє громадян України, ще четверо - отримали поранення.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих. Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - розповів речник.

За його словами, українські дипломати вже розшукали 38 громадян, ще 19 - не виходять на зв'язок. МЗС взаємодіє із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших українців, із якими немає зв'язку.

"МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині. Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності", - додав Ніколенко.

У зовнішньодипломатичному відомстві зауважуть, що на зворотньому шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які захочуть переїхати до інших регіонів Туреччини.

Нагадаємо, через потужний землетрус у Туреччині запроваджують надзвичайний стан. За останніми даними, через землетрус у Туреччині 3 549 осіб загинули і 22 168 - поранені.

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