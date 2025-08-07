Руйнування стратегічного мосту в Херсоні: у ЗСУ відповіли, чи готує РФ висадження в мікрорайоні Корабел

Руйнування мосту в Херсоні. / © Getty Images

Реклама

Після спроби росіян знищити міст, який з’єднує Корабел із самим Херсоном, з’явилася інформація, що росіяни готують спробу висадки у мікрорайоні. Втім, аби загарбника підійти сюди, вони мусять подолати декілька водних проток та островів. ЗСУ відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі “Укрінформ”.

З його слів, з військової точки зору, наразі сценарій висадки росіян у мікрорайоні Острів (Корабел) д “дуже сумнівним”. Адже для цього окупантам необхідно подолати декілька водних проток, пройти декілька островів, а це, каже Волошин, доволі непросто сьогодні.

Реклама

“Сили оборони відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противних намагається запустити на наш берег. Щоб від одного берега до другого ворог доплив, необхідний час. За цей час можна виявити всі штурмові групи ворога. Озвучувати цей сценарій зараз – це як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події поки що", – наголосив речник Сил оборони півдня.

Оцінив Волошин і ризики десантування росіян з повітря. Він пояснює, що, наприклад, гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать Сили оборони і можуть знищити.

"Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій таких, до різних сценаріїв", – зауважив речник.

Він наголосив, що українська розвідка наразі не бачить, щоб у росіян було достатньо сил і засобів для масованих штурмових дій на цьому напрямку.

Реклама

“Ми будемо ворога бити на вихідних районах – звідки вони будуть виходити для штурмів, для форсування”, - наголосив Волошин.

Нагадаємо, 2 серпня росіяни вдарили по мосту у Херсоні. Загалом на місто було скинуто дві керовані авіабомби. За інформацією влади, росіяни серйозно пошкодили переправу через річку Кошева, який веде до мікрорайону Корабел. Міст залишається функціональним, але атаки можуть тривати, що загрожує повною ізоляцією мікрорайону від Херсона.

Тим часом CNN пише про те, що Путін не відмовився від окупації Херсону. Війська РФ систематично обстрілюють місто, зосереджуючи особливу увагу на цьому мосту. Окупанти мають намір ізолювати Корабельний район від решти міста. Російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості найближчими тижнями.