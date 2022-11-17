Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки – єврокомісар

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, але ЄС працює над забезпеченням постачання електроенергії.

Про це це єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич повідомив у Мережі 17 листопада.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки. Євросоюз працює безперебійно, щоб забезпечити постачання електроенергії", – йдеться в заяві.

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Він додав, що водночас через механізм цивільного захисту Євросоюзу Бельгія, Фінляндія, Німеччина, Словаччина, Нідерланди та Швеція надають додаткову підтримку.

Нагадаємо, Росія 15 та 17 листопада влаштувала масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України, тож на всій території держави запровадили стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури електроенергія в Україні може зникати на кілька днів, а подекуди взагалі з’являтися лише на кілька годин. Про це попередив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Зазначимо, що Росія почала атакувати ще й газову інфраструктуру України, тож експерти вже заявляють про ризики для опалювального сезону.

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