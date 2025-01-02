Руйнування енергетики 2024 року були більші, ніж минулими роками – міністр

Ворожі удари по енергетиці 2024-го почалися від березня і тривали весь рік.

Найважчим для української енергосистеми видався 2024 рік. Руйнування унаслідок російських ударів були набагато більші, ніж попередніми роками.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів у ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Галущенко звернув увагу, що 2022-23 років Росія починала атаки по енергооб'єктах України орієнтовно від жовтня, а 2024 року удари почалися від березня і тривали весь рік.

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"Це був найскладніший рік. Тому що навіть якщо аналізувати ті удари, які були у 22-23-му роках, то масовані удари починались з 10 жовтня, а в цьому році вони набагато заздалегідь почали ці удари – з березня. Відповідно, весь рік відбувалися удари по енергетиці, – розповів міністр.

Він також повідомив про наслідки ворожих атак.

"Руйнування були дуже великі, набагато більші, ніж порівняно з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність, зброя, яка використовувалася. Тому це дійсно був найскладніший рік з точки зору енергосистеми", – зазначив очільник Міненерго.

До слова, останній масований удар по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України росіяни влаштували у ніч проти 25 грудня. Експерт Олександр Харченко інформував, що не було доступу до від 2 до 2,5 гігават потужностей, які або пошкоджені, або частково знищені.

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