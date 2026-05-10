Рвали бузок: у Черкасах чоловік відкрив стрілянину по дітях

Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти.

Анастасія Павленко
Поліція втановлює особу порушника / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

У Черкасах чоловік стріляв в одному з мікрорайонів міста через те, що діти зірвали бузок.

Про це повідомили у поліції.

«Викликів на спецлінію 102 не надходило. Поліцейські виявили інформацію під час моніторингу соціальних мереж та внесли відомості до єдиного обліку. Наразі розпочато перевірку. Попередньо конфлікт виник через те, що діти зривали бузок біля приватного домоволодіння», — йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався наздогнати неповнолітніх, а коли це не вдалося — виніс з будинку пістолет і почав стріляти. Травмованих немає.

Зараз правоохоронці встановлюють особу правопорушника.

Нагадаємо, 9 травня у Подільському районі столиці сталася стрілянина. Попередньо встановлено, що під час конфлікту між двома чоловіками виникла бійка, під час якої один із них дістав травматичний пістолет та здійснив декілька пострілів у бік опонента.

