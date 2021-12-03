Рвонув газовий балон: в Одеській області чоловіка завалило після вибуху 

Постраждалого забрали медики.
У селі Широка Балка стався вибух у літній кухні одного з будинків. У результаті травмувався чоловік.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Одеської області.
Повідомлення про вибух у житловому будинку по вулиці Садовій до ДСНС надійшло майже об 11:00.
"По прибуттю на місце рятувальники встановили, що внаслідок спалаху газоповітряної суміші, сталося руйнування перекриття літньої кухні, внаслідок чого постраждав чоловік", – йдеться у повідомленні.
Чоловіка дістали з-під завалів та передали медикам.
Нагадаємо, у м. Покровськ у багатоповерхівці в мікрорайоні Південний стався вибух. У результаті постраждав чоловік, якого ушпиталили до лікарні.
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