Рвонув газовий балон: в Одеській області чоловіка завалило після вибуху

Рвонув газовий балон: в Одеській області чоловіка завалило після вибуху

Постраждалого забрали медики.

У селі Широка Балка стався вибух у літній кухні одного з будинків. У результаті травмувався чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Одеської області.

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Повідомлення про вибух у житловому будинку по вулиці Садовій до ДСНС надійшло майже об 11:00.

Головне управління ДСНС України в Одеській області

"По прибуттю на місце рятувальники встановили, що внаслідок спалаху газоповітряної суміші, сталося руйнування перекриття літньої кухні, внаслідок чого постраждав чоловік", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка дістали з-під завалів та передали медикам.

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Нагадаємо, у м. Покровськ у багатоповерхівці в мікрорайоні Південний стався вибух. У результаті постраждав чоловік, якого ушпиталили до лікарні.

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